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تحديد موعد تسليم الكرة الذهبية في باريس

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-09-29 | 17:26

تحديد موعد تسليم الكرة الذهبية في باريس

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وقالت الصحيفة ان "الجائزة ستسلم في 29 تشرين الثاني المقبل، بعد إلغاء نسختها الماضية بسبب جائحة وإلغاء بعض المنافسات".

وستُعلن في 8 تشرين الأول المقبل، قائمة الـ30 لاعبا المنافسين على الجائزة، بحسب اختيار 180 صحيفا من جميع أنحاء العالم.


وسيُقام حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية في قاعة مسرح دو شاتليه في باريس، حيث أُقيمت مراسم تسليم الجائزة في عام 2019، وكانت تلك النسخة من نصيب الأرجنتيني ليونيل ، ليتصدر بذلك قائمة أكثر اللاعبين تحقيقا لهذه الجائزة برصيد 6 كرات وبفارق كرة واحدة عن البرتغالي ، مهاجم مانشستر يونايتد.

وستسلم الصحيفة الفرنسية خلال الفعاليات نفسها جائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعبة كرة قدم في عام 2021 وجائزة "كوبا" لأفضل لاعب في العالم تحت 21 عاما وجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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