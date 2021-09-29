تحديد موعد تسليم الكرة الذهبية في باريس

وقالت الصحيفة ان "الجائزة ستسلم في 29 تشرين الثاني المقبل، بعد إلغاء نسختها الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وإلغاء بعض المنافسات".

وستُعلن في 8 تشرين الأول المقبل، قائمة الـ30 لاعبا المنافسين على الجائزة، بحسب اختيار 180 صحيفا من جميع أنحاء العالم.



وسيُقام حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية في قاعة مسرح دو شاتليه في باريس، حيث أُقيمت مراسم تسليم الجائزة في عام 2019، وكانت تلك النسخة من نصيب الأرجنتيني ليونيل ميسي ، ليتصدر بذلك قائمة أكثر اللاعبين تحقيقا لهذه الجائزة برصيد 6 كرات وبفارق كرة واحدة عن البرتغالي كريستيانو رونالدو ، مهاجم مانشستر يونايتد.

وستسلم الصحيفة الفرنسية خلال الفعاليات نفسها جائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعبة كرة قدم في عام 2021 وجائزة "كوبا" لأفضل لاعب في العالم تحت 21 عاما وجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم.

