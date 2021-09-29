لمشاركتها في مؤتمر التطبيع.. الثقافة تعزل 'سحر كريم'

بغداد - ياسين صفوان - قررت وزارة الثقافة، اليوم الأربعاء، عزل الموظفة "سحر كريم"؛ بسبب مشاركتها في مؤتمر التطبيع مع إسرائيل، الذي احتضنته كردستان مؤخراً.

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع وزير الثقافة، حسن ناظم، وردت إلى الخليج 365، أنه "تقرر عزل المدعوة سحر كريم النصيري، الموظفة بعنوان باحث أقدم في الهيئة العامة للآثار والتراث من الوظيفة استناداً إلى أحكام المادة ثامنا/أ من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل؛ لاتيانها أفعال تتنافى وقواعد السلوك الوظيفي وتمثل خروقاً لقوانين العراق وتوجهاته السياسية مما يجعل بقائها في الوظيفة مضراً بالمصلحة العامة".



أدناه الوثيقة: