إطلاق خط طيران مباشر بين إسرائيل والبحرين يوم الخميس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

يفتتح نائب وزير الخارجية الإسرائيلية عيدان رول، الخميس، خط الطيران بين إسرائيل والبحرين.



وقال رول في بيان: "البحرين وجهة تجارية مهمة لدولة اسرائيل افتتاح خط الطيران بين البلدين، خطوة استراتيجية مهمة ستساهم بشكل كبير في الاقتصاد الاسرائيلي وأيضاً في السياحة الوافدة والخارجة، لأن الحديث عن وجهة يمكن أن نجد فيها رحلات رخيصة ومريحة الى الشرق الأقصى، الحديث يدور عن خطوة هامة لتوثيق العلاقات بين البلدين في اطار الاتفاقي الإبراهيمي" حسب موقع "i24news".

وحسب الموقع، ستسير شركة "طيران الخليج" البحرينية رحلتين أسبوعياً، بين تل أبيب والمنامة.