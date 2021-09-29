طالبان تتعقب مقاتلي داعش في أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

أعلن متحدث باسم حكومة طالبان اليوم الأربعاء، تكليف القوات الخاصة في الحركة بتعقب مقاتلي داعش في أفغانستان.



وقال بلال كريمي المتحدث باسم طالبان، إن قوات الحركة قتلت بالفعل وقبضت على عدد من عناصر داعش.

وأضاف أنه لا توجد معاقل لداعش في أفغانستان، إلا أن مقاتلي طالبان سيعملون على القضاء تماماً على وجودهم "غير المرئي".

ولم تكشف طالبان مناطق عملياتها، إلا أن محطات محلية أفادت بأنها بدأت حملة على داعش في العاصمة كابول، وفي ولاية ننغرهار، شرقي البلاد.

وأعلن مسلحو داعش في الأسابيع القليلة الماضية المسؤولية عن سلسلة هجمات استهدفت طالبان في مناطق بشرق البلاد، خاصة ننغرهار.