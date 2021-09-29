بعد أزمة الغواصات... أمريكا وأوروبا تطلقان محاولة لرأب الصدع بينهما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

من المقرر أن يلتقي مسؤولون أمريكيون وأوروبييون في مجال التجارة اليوم الأربعاء، في محاولة لرأب الصدع الناجم عن اتفاق واشنطن لبيع غواصات نووية لاستراليا.



وكان أول مجلس للتجارة والتكنولوجيا، يعقد في مدينة بيتسبرغ في ولاية بنسيلفانيا الأمريكية، مهدداً بسبب هذا الخلاف.

ووقعت أمريكا في الأسبوع الماضي اتفاقاً أمنياً مع بريطانيا، واستراليا، متجاهلة حلفائها، ما أثار أزمة دبلوماسية مع فرنسا، التي أدى الاتفاق إلى إلغاء صفقة بالمليارات بين كانبرا وباريس.

ودافع المسؤولون في بروكسل عن باريس، واعتذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، ما أدى لتهدئة التوتر.

ويأمل ممثلو الاتحاد الأوروبي وأمريكا اليوم، إعلان تعزيز إنتاج أشباه المواصلات في أمريكا ودول الاتحاد، ولكن فرنسا غير مستعدة ربما لتنحية الخلاف جانباً.

وسيمثل واشنطن في المجلس وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزيرة التجارة جينا ريموند، وممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي. وسيرأس الوفد الأوروبي نائبا المفوضية مارغريت فيستاغر، وفالديس دومبروفسكيس.

وأُعلنت مباحثات اليوم في قمة أمريكية أوروبية، في يونيو (حزيران) الماضي، عندما كان الحلفاء حريصين على إعادة ضبط الأمور، بعد تبادل فرض الرسوم أثناء عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.