اعتقال رئيس شركة أمن إلكتروني في روسيا بتهمة التجسس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

ذكرت محكمة في موسكو اليوم الأربعاء، أن السلطات قبضت على إيليا ساتشكوف، الرئيس التنفيذي لشركة الأمن الإلكتروني الكبرى "غروب آي.بي" للاشتباه في خيانته للدولة، مضيفة أنه سيظل محتجزاً شهرين.



وقالت الشركة إن رجال الأمن فتشوا مكاتبها في موسكو أمس الثلاثاء، ولم ترد الشركة على طلب للتعقيب على احتجاز رئيس واحدة من أبرز شركات الأمن الإلكتروني في روسيا.

و تصل عقوبة خيانة الدولة في روسيا إلى السجن 20 عاماً.

وقالت الشركة إن جميع خدماتها لا تزال تعمل بشكل طبيعي، مضيفة أن بنيتها التحتية الموزعة على أساس جغرافي تكفل أمان بيانات العملاء.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن مصدر أمني اليوم الأربعاء أن ساتشكوف، متهم بنقل معلومات إلى أجهزة مخابرات أجنبية.