فرنسا تتهم بريطانيا بخرق اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

حذرت فرنسا، المملكة المتحدة من انتهاك اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست، بعد منعها قوارب صيد صغيرة أوروبية من دخول مياهها الإقليمية، ما أدى إلى تصعيد التوتر الدبلوماسي بين البلدين.



ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأربعاء عن بيان لوزيرة شؤون البحار الفرنسية أنيك جيراردين في وقت متأخر أمس الثلاثاء: "إنه رفض جديد من الجانب البريطاني لتنفيذ شروط اتفاق بريكست رغم كل العمل الذي قمنا به معاً، لا يجب أخذ الصيد الفرنسي رهينة من جانب البريطانيين لأسباب سياسية".

وقالت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية في المملكة المتحدة في وقت سابق إن من بين 47 طلباً للصيد في المياه البريطانية قدمتها سفن صغيرة، منح 12 ترخيصاً.

وتسبب قرار المملكة المتحدة في تأجيج أحد أكثر العناصر إثارة للجدل والعاطفة في العلاقات بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويخاطر بجعل الوصول إلى الأسواق للخدمات المالية أكثر صعوبة.

وهددت فرنسا سابقاً بحظر اللوائح التي تسمح للشركات المالية البريطانية بالأعمال التجارية في الاتحاد الأوروبي إذا لم تحترم بريطانيا التزاماتها في اتفاق بريكست حول الصيد.