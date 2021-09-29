السودان: استمرار بناء سد النهضة دون اتفاق تهديد مباشر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

أكد وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، أن تواصل بناء سد النهضة الإثيوبي في غياب اتفاق قانوني ملزم يشكل تهديداً مباشراً للسودان.



ونقلت الوكالة السودانية للأنباء اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال مباحثات عقدها الوزير بمكتبه أمس مع السفير الأسترالي المعتمد لدى السودان، والمقيم بالقاهرة غلين مايلز.

وتناولت المحادثات سير مفاوضات سد النهضة، وفرص الاستثمار المحتملة في مجال المياه مع الشركات الأسترالية.

وأكد الوزير السوداني تمسك بلاده بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم، لضمان تبادل البيانات والمعلومات التي تؤمن سلامة سد الروصيرص، وحياة الملايين على ضفاف النيل الأزرق.

وجدد عباس تأكيد أن السودان يتأثر مباشرة بسد النهضة، وبقرارات الملء الآحادية للعام الثاني على التوالي.