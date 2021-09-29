العدل الأوروبية تلغي اتفاقين تجاريين بين المغرب والاتحاد الأوروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الأربعاء، في لوكسمبورغ بإلغاء العمل باتفاقيتين تجاريتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على أساس أنهما تشملان منتجات من الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المملكة وبوليساريو.



وتضمن الحكم، الذي جاء بناء على دعوى بوليساريو "إلغاء قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيتين مبرمتين مع المغرب حول المنتجات المغربية من جهة، والصيد البحري من جهة ثانية". ولكن المحكمة أشارت إلى أن القرار لن يدخل حيز النفاذ قبل شهرين.