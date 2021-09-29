قيس سعيّد يكلف سيدة بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

قالت الرئاسة التونسية في بيان على فيس بوك اليوم الأربعاء، إن الرئيس قيس سعيد عيّن نجلاء بودن رمضان رئيسة للوزراء.



وقال البيان إن سعيد "كلف السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال". وبذلك تكون رمضان، المولودة في 1958 بالقيروان وسط البلاد، أول تونسية تتولى هذا المنصب، بعد عملت أستاذة جامعية في المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس، وهو متخصصة في علوم الجيولوجيا ومتحصلة على الدكتوراه في الجيولوجيا في 1987 في باريس.

وشغلت رمضان قبل تعيينها اليوم خطة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس.