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محاولة اغتيال قيادي في الجيش السوري بدرعا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محاولة اغتيال قيادي في الجيش السوري بدرعا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

قال نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قيادياً في الفرقة الرابعة التي يرأسها شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، أُصيب مع مرافقه إثر تعرضه لمحاولة اغتيال من مسلحين مجهولين أطلقوا النار عليه في بلدة تسيل ضمن القطاع الغربي من محافظة درعا.  

ويأتي الهجوم بعد يوم من دخول قوات الحكومة السورية والشرطة العسكرية الروسية إلى بلدة تسيل لإجراء تسويات في إطار الاتفاق المبرم مع وجهاء وأعيان المنطقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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