- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محاولة اغتيال قيادي في الجيش السوري بدرعا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021
قال نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قيادياً في الفرقة الرابعة التي يرأسها شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، أُصيب مع مرافقه إثر تعرضه لمحاولة اغتيال من مسلحين مجهولين أطلقوا النار عليه في بلدة تسيل ضمن القطاع الغربي من محافظة درعا.
ويأتي الهجوم بعد يوم من دخول قوات الحكومة السورية والشرطة العسكرية الروسية إلى بلدة تسيل لإجراء تسويات في إطار الاتفاق المبرم مع وجهاء وأعيان المنطقة.