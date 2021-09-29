محاولة اغتيال قيادي في الجيش السوري بدرعا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

قال نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قيادياً في الفرقة الرابعة التي يرأسها شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، أُصيب مع مرافقه إثر تعرضه لمحاولة اغتيال من مسلحين مجهولين أطلقوا النار عليه في بلدة تسيل ضمن القطاع الغربي من محافظة درعا.

