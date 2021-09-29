محكمة إسرائيلية تؤجل تهجير أهالي الخان الأحمر في القدس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على تأجيل ترحيل أهالي قرية الخان الأحمر، شرق القدس، 6 أشهر إضافية.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم عن رئيس هيئة شؤون الجدار والاستيطان وليد عساف، أن قرار المحكمة يأتي في ظل استمرار ضغط المجتمع الدولي وتأكيد المحكمة الجنائية الدولي أن الترحيل "جريمة حرب".

وأشار عساف إلى "الجهد الدبلوماسي والموقف الدولي الكبير الداعم لبقاء الفلسطينيين في أراضيهم، وأيضا الموقف الحاسم من الأهالي أنفسهم الرافض للتعاطي مع أي حلول، دون البقاء، والاعتراف بالقرية".

ويحيط بقرية الخان الأحمر عدد من المستوطنات، وتقع ضمن الأراضي التي يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مشروع الاستيطان "E1".