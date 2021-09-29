كورونا حول العالم...4.76 ملايين وفاة و232.8 مليون إصابة وتوزيع 6.15 مليارات لقاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

أظهرت بيانات مجمعة اقتراب إجمالي الإصابات بفيروس كورونا عبر العالم من 232.8 مليوناً حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي وُزعت 6.15 مليارات.



وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بلغ 232.783 مليوناً، في حين بلغ عدد الوفيات 4.765 ملايين.

وأوضحت البيانات أن إجمالي اللقاحات المضادة لكورونا التي وزعت حول العالم تجاوز 6.151 مليارات.