الرئيس الجزائري: "من يريد العمل فليشمر على ساعديه ولا ينتظر الدولة"

اسماعيل عبد الحي - قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن الإقتصاد المبني على ارتفاع وانخفاض سعر البرميل ليس باقتصاد.

وأضاف تبون خلال تنصيبه لأعضاء المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي والبيئي أن "من يريد العمل فليشمر على ساعديه ولا ينتظر مساعدة الدولة، لأن الدولة موجودة للتوجيه"، وفق قوله.

وأضاف أن الجزائر لديها عباقرة وعلماء قادرون على تشخيص المرض وإيجاد الحل.

وأشار الرئيس تبون، إلى أنه من المؤسف أن ينحصر التفكير الإقتصادي الجزائري في نفخ العجلات وتركيب السيارات وزد على ذلك بيعها باسعار جد باهظة، مؤكدا أن الإنتخابات المقبلة ستكون محطة هامة تنبثق منها مجالس لنقل تطلعات المواطنين وانشغالاتهم.