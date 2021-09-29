بدء أولى مراحل إعادة الإعمار في غزة الأسبوع القادم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 44 دقيقة

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة ، اليوم الأربعاء، عن البدء بأولى مراحل عملية الإعمار خلال الأسبوع القادم والتي تستهدف البنايات السكنية المدمرة خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وقال ناجي سرحان وكيل الأشغال خلال حديثه لإذاعة “صوت الأقصى” المحلية: “نحن بصدد إعداد قوائم للمستفيدين من عملية الإعمار ومتوقع إرسالها بداية الأسبوع القادم للجنة القطرية لصرف المستحقات المالية للمستفيدين من الإعمار”.

وتابع أن “المبالغ المالية للإعمار ستوزع على شكل دفعات مالية للمستفيدين حتى يتمكن المواطنون من إعادة إعمار منازلهم بأنفسهم”.

وحول عملية إزالة برج الجوهرة ومراحل البدء بإعمار غزة، قال إن “عملية إزالة برج الجوهرة تجري على قدم وساق وسط اتخاذ إجراءات السلامة”.

وتوقع سرحان أن تستغرق عملية إزالة البرج مدة شهرين ولكنها ستتغير من وقت لآخر. وفق قوله

وزاد في تصريحاته أنه “عند الانتهاء من إزالة الطوابق الخمسة العلوية والتي ستستغرق مدة عشرين يوماً، سيتم فتح مسار واحد من الشارع للتخفيف من الأزمة المرورية”.

وأكد سرحان على أن “إزالة الجوهرة يأتي ضمن مشروع مقدم من ال UNP المدعوم بتمويل خارجي”.