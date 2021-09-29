المكسيك.. إصابة العشرات في مسيرة نسوية دعما للإجهاض

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أصيب أكثر من 30 شخصا باشتباكات وقع خلال مسيرة نسوية دعما للحق في الإجهاض في العاصمة المكسيكية أمس الثلاثاء.

وذكرت مارسيلا فيغيروا، نائبة رئيس إدارة السلامة العامة بمدينة مكسيكو عبر “تويتر” نقلا عن خدمات الإنقاذ والطوارئ، أن 34 شخصا، بينهم 24 ضابطة شرطة وموظفة في دائرة الشؤون الداخلية وتسعة مدنيين، تعرضوا لإصابات جراء مسيرة جاء ضمن تظاهرت آلاف النساء في مختلف بلدان أميركا اللاتينية للاحتفال باليوم العالمي للعمل من أجل الوصول إلى “الإجهاض الآمن والقانوني”.

والمسيرة في ميسيكو تخللتها أعمال شغب وتخريب، بينما حاولت مجموعة من المشاركات الأكثر عدوانية التقدم باتجاه القصر الوطني في المركز التاريخي للمدينة.

وكانت المحكمة العليا المكسيكية قد وافقت في أوائل سبتمبر على إلغاء تجريم الإجهاض في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، وذلك بإجماع أعضائها الحاضرين للجلسة.