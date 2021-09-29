رئيس الاستخبارات التركية يرافق أردوغان في زيارته إلى روسيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

قالت وكالة “الأناضول”، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وصل إلى مدينة سوتشي اليوم الأربعاء، برفقة هاكان فيدان رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية (MİT).

وذكرت الوكالة، أن الوفد التركي المرافق لأردوغان، يضم كذلك فخر الدين ألتون رئيس مكتب الاتصال في الإدارة الرئاسية التركية، وإبراهيم قالين السكرتير الصحفي للرئيس التركي.

سيعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي اليوم الأربعاء.

وخلال ذلك، سيناقش الرئيسان العلاقات الثنائية والمشاكل الإقليمية – الوضع في سوريا وليبيا وأفغانستان والقوقاز.

بالنسبة لبوتين، سيكون هذا أول اجتماع عام بشكل شخصي، منذ دخوله الحجر الصحي، بحسب “نوفوستي”.