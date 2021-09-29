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السيسي يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي بالقاهرة قضايا إقليمية

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محمد الفلاح - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي بالقاهرة جيك سوليفاني قضايا إقليمية منها ليبيا وسوريا وغزة وسد النهضة الإثيوبي.

 

وقال بيان للرئاسة المصرية إن السيسي أكد للمسؤول الأمريكي مدى الالتزام الذي أبدته القاهرة، تجاه مسار المفاوضات، وأن المجتمع الدولي عليه القيام بدور مؤثر لحل تلك القضية البالغة الأهمية، حيث أن مصر لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية أو المساس بها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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