شكرا لقرائتكم خبر عن 3923 مستفيدًا يمنياً من الخدمات الطبية خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة, خدماتها العلاجية لـ 3.923 مستفيدًا خلال الفترة من 16 حتى 22 سبتمبر 2021م .

وراجع عيادة الوبائيات 400 مستفيد، وعيادة الطوارئ 547 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 1.658 شخصًا، فيما راجع عيادة الأطفال 305 مراجعين، وعيادة الصحة الإنجابية 337 حالة، وعيادة التغذية العلاجية 64 مستفيدًا، وقسم التحصين 21 فردًا، وعيادة التوعية والتثقيف 325 شخصًا، كما راجع قسم الجراحة والتضميد 262 فردًا، وقسم الإحالة الطبية 4 مستفيدين.

وفي مجال الخدمات المرافقة أُجري 3.218 فحصًا مخبريًا، وصُرفت الأدوية لـ 2.601 فرد، فيما راجع قسم الرعاية الصحية 1.226 مريضًا، وقسم تخطيط القلب 3 مراجعين، فيما استقبل قسم التنويم 3 مرضى، وراجع قسم نقل الدم 20 مستفيدًا، وراجع قسم التوليد 22 حالة.