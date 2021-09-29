إليكم كيفية حذف تطبيق مايكروسوفت تيمز في ويندوز 11

يأتي تطبيق مايكروسوفت تيمز مثبت سابقًا في نظام ويندوز 11 وهو تطبيق مكالمات الفيديو الافتراضي. ويظهر في شريط المهام بالأسفل كأيقونة تشبه الكاميرا وبالضغط عليه تظهر لك نافذة منبثقة تتيح لك بدء الدردشة مباشرة مع أفراد العائلة والأصدقاء.

ومع ذلك إذا كنت تستخدم تطبيق آخر فإن بإمكانك إزالة أيقونة التطبيق من شريط المهام أو إلغاء تحميله عند بدء تشغيل النظام وحتى إلغاء تثبيته نهائيًا.

إلغاء تثبيت تطبيق مايكروسوفت تيمز في ويندوز 11

يمكنك إلغاء تثبيت تطبيق مايكروسوفت تيمز في ويندوز 11 بطريقتين، إما من نافذة الإعدادات كما تفعل مع أي تطبيق عادةً، أو من قائمة ابدأ مباشرة. وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

انقر على أيقونة قائمة ابدأ في شريط المهام.

في النافذة المنبثقة التي تظهر لك اضغط على خيار جميع التطبيقات.

حدد التطبيق أو اكتب اسمه في مربع البحث بالأعلى.

انقر بزر الفأرة الأيمن على التطبيق ومن ثم حدد خيار إلغاء التثبيت في النافذة المنبثقة.

قم بتأكيد الأمر مرة أخرى لإلغاء تثبيت التطبيق.

إيقاف تحميل التطبيق عند بدء التشغيل

يمكنك إيقاف تحميل التطبيق عند تشغيل ويندوز 11. ويؤدي ذلك إلى بدء تشغيل حاسبك بشكل أسرع. وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الإعدادات في ويندوز 11.

اضغط على تبويب التطبيقات.

حدد خيار تطبيقات بدء التشغيل في الجهة اليسرى.

قم بالتمرير للأسفل ومن ثم قم بتبديل الزر الذي بجوار التطبيق إلى وضع إيقاف التشغيل.

وإذا لم تكن تستخدم التطبيق بصورة مستمرة وتريد تقليل التطبيقات في شريط المهام فإن بإمكانك إزالته. وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

انقر بزر الفأرة الأيمن في مكان فارغ في شريط المهام.

في النافذة المنبثقة التي تظهر لك حدد خيار إعدادات شريط المهام.

ضمن عناصر شريط المهام بتبديل الزر الذي بجوار التطبيق إلى وضع إيقاف التشغيل.



ويمكنك من ضمن خيارات التخصيص في نظام ويندوز 11 إعادة زر قائمة ابدأ إلى مكانه القديم كما اعتدت عليه سابقًا في الجهة اليسرى بدلًا من المنتصف.