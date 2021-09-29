الحرس الثوري يهدد بتوجيه ضربات داخل العراق

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بغداد - ياسين صفوان - حذر قائد القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني، العميد باكبور، اليوم الاربعاء، سلطات إقليم كردستان من أن "إيران لن تتحمل إنشاء مقرات للإرهابيين بشمال العراق".
وقال العميد باكبور انه "يتعين على السلطات العراقية وحكومة الإقليم أن تقوم بإخراج عناصر الجماعات الإرهابية من هذه المنطقة بأسرع وجه، وإلا سوف نقدم على تدمير مراكزهم و مقراته".
وأضاف "مستعدون لمواجهة أي عمل إرهابي، وسوف نرد بشدة على أي تحرك للعدو، وإن كان حجمه صغيرا".
وأضاف "مستعدون لمواجهة أي عمل إرهابي، وسوف نرد بشدة على أي تحرك للعدو، وإن كان حجمه صغيرا".