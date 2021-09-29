شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السيسي يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي بالقاهرة قضايا إقليمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي بالقاهرة جيك سوليفاني قضايا إقليمية منها ليبيا وسوريا وغزة وسد النهضة الإثيوبي.



وقال بيان للرئاسة المصرية إن السيسي أكد للمسؤول الأمريكي مدى الالتزام الذي أبدته القاهرة، تجاه مسار المفاوضات، وأن المجتمع الدولي عليه القيام بدور مؤثر لحل تلك القضية البالغة الأهمية، حيث أن مصر لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية أو المساس بها.