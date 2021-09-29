شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية المصري يبحث مع مستشار بايدن للأمن "القضايا الإقليمية" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأربعاء، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، القضايا الإقليمية.



وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن شكري يجري الآن مشاورات سياسية مع مستشار الأمن القومي الأمريكي بمقر الوزارة (وسط القاهرة)".

وأوضحت أن اللقاء يأتي "في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة، للتباحث حول عدد من الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

زيارة سوليفان للقاهرة ضمن جولة بالمنطقة شملت الإمارات والسعودية برفقة المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج ومبعوث بايدن إلى الشرق الأوسط بريت ماكجورك.