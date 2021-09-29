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شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مجلس الشيوخ للجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثانى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يشهد مجلس الشيوخ، القيام بأعمال تجديد وتطوير فى القاعة الرئيسية للمجلس التى تشهد انعقاد الجلسات العامة، وذلك استعدادا للجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني للمجلس، والتى ستنعقد يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 5 من شهر أكتوبر 2021.
كما يجرى المجلس أعمال تجديد ورصف فى الشوارع والطرق الداخلية بداخل مجلس الشيوخ، ويواصل العمال عملهم يوميا حرصا على سرعة الانتهاء من أعمال التجديد والتطوير.
ووفقا للمستشار محمود عتمان، الأمين العام للمجلس، سيتم الانتهاء من كافة الأعمال والاستعدادات يوم الجمعة المقبل، ليكون المجلس على أتم الاستعداد لانعقاد الجلسة الافتتاحية، وانعقاد جلساته فى هذا الدور.
وكان رئيس الجمهورية قد أصدر قرارا بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لبدء دور الانعقاد العادى الثاني يوم الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر 2021.
ومن المنتظر، أن تنعقد هيئة مكتب مجلس الشيوخ خلال الأيام المقبلة، قبل الجلسة الافتتاحية، لمناقشة خطة عمل المجلس والأنشطة الخاصة بالمجلس وجدول الأعمال.