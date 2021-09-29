شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام "الشيوخ": المجلس على أتم الاستعدادات للجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن المجلس على أتم الاستعداد للجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني للمجلس، والتى ستنعقد الثلاثاء المقبل، الموافق 5 من شهر أكتوبر 2021.

جاء ذلك خلال لقاء المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، مع المحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، ودار اللقاء حول الاستعدادات الخاصة ببدء دور الانعقاد الثانى للمجلس.

وقال "عتمان"، إن الاستعدادات لدور الانعقاد الثاني، شملت إجراء بعض التجديدات فى القاعة الرئيسية الخاصة بالجلسة العامة، بالإضافة إلى تجديد ورصف الشوارع الداخلية حول المبنى داخل المجلس، مشيرا إلى أن أعمال التجديد والصيانة والتطوير ستنتهى يوم الجمعة المقبل.

ولفت الأمين العام لمجلس الشيوخ، إلى أنه من المتوقع أن يعقد مكتب المجلس اجتماعا قبل انعقاد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد، لمناقشة خطة عمل المجلس والأنشطة الخاصة بالمجلس وجدول الأعمال.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يعقد المجلسة جلسة ثانية يوم الأربعاء فى الأسبوع المقبل، بعد الجلسة الافتتاحية التي ستعقد الثلاثاء، وذلك لإجراء انتخابات اللجان النوعية للمجلس، ولكن ذلك لم يحسم بعد .

وكان رئيس الجمهورية قد أصدر قرارا بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لبدء دور الانعقاد العادى الثاني يوم الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر 2021.