محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشهدان أداء القسم للتشكيل الحكومي الجديد

محمد الفلاح - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أداء القسم للتشكيل الحكومي الجديد.

