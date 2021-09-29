دولة ‎الإمارات تدعم قطاع التعليم في جزر القمر

محمد الفلاح - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

سلمت دولة الإمارات جمهورية القمر المتحدة مناهج تعليمية باللغة العربية، لمرحلة رياض الأطفال.



يأتي ذلك في إطار حرصها على دعم تعليم اللغة العربية في الجمهورية.

جاء ذلك خلال استقبال سعيد محمد سعيد مرشد المقبالي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية القمر المتحدة بمقر السفارة في العاصمة موروني جعفر سالم العلوي وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية القمر المتحدة.

وتناول اللقاء العلاقات القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة خاصة في مجال التعليم.

وأكد المقبالي استعداد دولة الإمارات لدعم جمهورية القمر المتحدة في كافة المجالات، مشيرا إلى ضرورة توفر الخطط والسياسات الاستراتيجية المستقبلية إلى جانب وضع رؤية استباقية تتماشى مع التطورات العالمية، سعيا لتعزيز جودة العملية التعليمية، لضمان تعليم متكافئ بما في ذلك التعليم ما قبل المدرسة، وبيئات تعليمية آمنة وداعمة ومحفزة للتعلم وضمان أفضل الممارسات التربوية والمناهج الحديثة بهدف بناء جيل متمكن من مهارات العصر.

من جانبه ثمن العلوي جهود دولة الإمارات ووقوفها إلى جانب بلاده، معربا عن تقديره للعلاقات الثنائية بين البلدين لما تشهده من تطورات إيجابية.