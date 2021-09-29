شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعتقل رئيس شركة أمن إلكتروني في قضية تجسس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت محكمة في موسكو اليوم الأربعاء أن السلطات ألقت القبض على إيليا ساتشكوف، الرئيس التنفيذي لشركة الأمن الإلكتروني الكبيرة (جروب آي.بي) للاشتباه في خيانته للدولة، مضيفة أنه سيظل محتجزا شهرين. وقالت الشركة إن رجال الأمن فتشوا مكاتبها في موسكو أمس الثلاثاء. ولم ترد الشركة على طلب للتعقيب على احتجاز رئيسها.

وهذه الشركة واحدة من أبرز شركات الأمن الإلكتروني في روسيا. وتركز على التحقيق في جرائم التكنولوجيا والاحتيال عبر الإنترنت، ولها قاعدة عملاء عالمية تشمل بنوكا وشركات طاقة وشركات اتصالات والشرطة الدولية (الإنتربول).

وعقوبة خيانة الدولة في روسيا هي السجن لمدة تصل إلى 20 عاما. وقلما تعلن تفاصيل مثل هذه القضايا بالكامل نظرا لطبيعتها السرية.