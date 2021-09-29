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انت الان تتابع خبر الصدر يهدد بإجراءات 'وطنية' صارمة ضد المطبعين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - هدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، باتخاذ إجراءات "وطنية" صارمة ضد المطبعين والمقصرين.
وقال الصدر في تغريدة له عبر تويتر، "ما زلنا بانتظار تطبيق مذكرة الاعتقال الصادرة بحق بعض المشاركين في مؤتمر التطبيع سيء الصيت".
وأضاف، "أكرر أنه في حال عدم اعتقالهم فلنا إجراءات (وطنية) صارمة ضد المطبعين والمقصرين.. ولات حين مندم".
ويوم الجمعة الماضي، عقد ما يسمى "مؤتمر السلام والاسترداد" في أربيل، طالبت فيه شخصيات عراقية بالتطبيع مع إسرائيل.
وأضاف، "أكرر أنه في حال عدم اعتقالهم فلنا إجراءات (وطنية) صارمة ضد المطبعين والمقصرين.. ولات حين مندم".
ويوم الجمعة الماضي، عقد ما يسمى "مؤتمر السلام والاسترداد" في أربيل، طالبت فيه شخصيات عراقية بالتطبيع مع إسرائيل.