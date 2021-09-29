الصدر يهدد بإجراءات 'وطنية' صارمة ضد المطبعين

وقال الصدر في تغريدة له عبر تويتر، "ما زلنا بانتظار تطبيق مذكرة الاعتقال الصادرة بحق بعض المشاركين في مؤتمر التطبيع سيء الصيت".

وأضاف، "أكرر أنه في حال عدم اعتقالهم فلنا إجراءات (وطنية) صارمة ضد المطبعين والمقصرين.. ولات حين مندم".



ويوم الجمعة الماضي، عقد ما يسمى "مؤتمر السلام والاسترداد" في أربيل، طالبت فيه شخصيات عراقية بالتطبيع مع إسرائيل.