العراق يقترب من الانضمام لاتفاقية هلسنكي للمياه

بغداد - ياسين صفوان - شارك وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني كمتحدث في الجلسة الاستثنائية رفيعة المستوى لمؤتمر الاطراف التاسع لاتفاقية المياه/ هلسنكي ١٩٩٢ والمقامة في جنيف للفترة من ٢٩ أيلول ولغاية ١ تشرين الاول /٢٠٢١.

وقال الحمداني خلال كلمته، إن "العراق في خطواته الأخيرة للانضمام الى اتفاقية المياه/ هلسنكي ١٩٩٢ مشيرا الى الجهود المبذولة من قبل وزارة الموارد المائية للتوصل الى اتفاق منصف وعادل مع دول المنبع وامكانية تقديم الاتفاقية الدعم اللازم لتعزيز موقفه لضمان حقوقه المائية".