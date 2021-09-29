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العراق يقترب من الانضمام لاتفاقية هلسنكي للمياه

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بغداد - ياسين صفوان - شارك وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني كمتحدث في الجلسة الاستثنائية رفيعة المستوى لمؤتمر الاطراف التاسع لاتفاقية المياه/ هلسنكي ١٩٩٢ والمقامة في جنيف للفترة من ٢٩ أيلول ولغاية ١ تشرين الاول /٢٠٢١.

وقال الحمداني خلال كلمته، إن "العراق في خطواته الأخيرة للانضمام الى اتفاقية المياه/ هلسنكي ١٩٩٢ مشيرا الى الجهود المبذولة من قبل وزارة الموارد المائية للتوصل الى اتفاق منصف وعادل مع دول المنبع وامكانية تقديم الاتفاقية الدعم اللازم لتعزيز موقفه لضمان حقوقه المائية".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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