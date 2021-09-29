شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشهدان أداء القسم للتشكيل الحكومي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أداء القسم للتشكيل الحكومي الجديد.



وقال الشيخ محمد بن زايد على تويتر "شهدت وأخي محمد بن راشد أداء القسم للتشكيل الحكومي الجديد .. نتطلع لدخول الخمسين عاماً المقبلة بحراك تنموي أسرع وطموحات تحقق قفزات في أدائنا الحكومي واقتصادنا الوطني ومكانة دولة الإمارات عالمياً".