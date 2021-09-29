موجة انفجارية.. تفاصيل حريق مجمع مطاعم "ستار باي" بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر ومحمد البدري:

كشف التقرير المبدئي لخبراء الأدلة الجنائية بمديرية أمن الإسكندرية، تفاصيل اندلاع النيران بمجمع مطاعم بمنطقة جليم بطريق الكورنيش بسبب ماس كهربائي.

وأظهر التقرير المبدئي حدوث ماس كهربائي من أحد الأسلاك وامتداد النيران إلى إحدى اسطوانات الغاز التي تستخدم في المطعم، ما أدى لانفجارها وحدوث موجة انفجارية.

كان اللواء محمود أبو عمرة؛ مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من قسم شرطة الرمل أول، بنشوب حريق بمجمع مطاعم بشاطئ جليم.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع البلاغ، وتم السيطرة على النيران ومنع انتقالها إلى باقي المطاعم والنوادي المجاورة.

وتبين من الفحص نشوب حريق بأحد المطاعم بالمجمع المشار إليه والمكون من 3 طوابق، وامتداد النيران إلى 3 مطاعم أخرى، ما أدى إلى تدميرها بالكامل، دون إصابات.الإسكندرية