300 جنيه للمادة.. فتح باب التظلمات للثانوية العامة السبت (دور ثاني)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم بطلبات اطلاع للطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحان الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة 2021.

وقالت الوزارة، إنه يتم تلقي التظلمات، اعتباراً من يوم السبت 2/10/2021 وحتى الاثنين 4/10/2021 برسم قدره (300) جنيه للمادة الواحدة أسوة بالدور الأول.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه يحق للطالب التقدم بتضرر من نتائجه في المواد التي أدى فيها الامتحان بالدور الثاني فقط بشرط أن يكون من الطلاب الراسبين أو المؤجلين من الدور الأول بالدرجة الفعلية، ولا يحق للطالب الذي تقدم لامتحان الدور الثاني بقواعد وشروط الدور الثاني ونجح التقدم بتظلم من نتيجته فىيالمواد التي أدى فيها الامتحان في الدور الثاني.