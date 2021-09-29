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300 جنيه للمادة.. فتح باب التظلمات للثانوية العامة السبت (دور ثاني)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم بطلبات اطلاع للطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحان الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة 2021.

وقالت الوزارة، إنه يتم تلقي التظلمات، اعتباراً من يوم السبت 2/10/2021 وحتى الاثنين 4/10/2021 برسم قدره (300) جنيه للمادة الواحدة أسوة بالدور الأول.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه يحق للطالب التقدم بتضرر من نتائجه في المواد التي أدى فيها الامتحان بالدور الثاني فقط بشرط أن يكون من الطلاب الراسبين أو المؤجلين من الدور الأول بالدرجة الفعلية، ولا يحق للطالب الذي تقدم لامتحان الدور الثاني بقواعد وشروط الدور الثاني ونجح التقدم بتظلم من نتيجته فىيالمواد التي أدى فيها الامتحان في الدور الثاني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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