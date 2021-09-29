مانجو وفسيخ.. محافظ البحيرة يفتتح معرض منتجات المدارس الزراعية - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، معرض منتجات المدارس الزراعية الذي تنظمه مديرية التربية والتعليم بمدرسة دمنهور الثانوية الزراعية، بمشاركة ٩ مدارس، ويستمر لمدة أسبوع.

وقال آمنة، إن المعرض يأتي فى إطار توجهات الدولة، لتوفير السلع الأساسية بالأسعار الاقتصادية لمواجهة الغلاء ورفع المعاناة عن كاهل محدودي الدخل.

وأشار إلى أهمية التعليم الفني في تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم للالتحاق بسوق العمل، وتفقد المحافظ أقسام المعرض والتي تضم منتجات "الآلبان، المربات، المخللات، الدواجن، العصائر، الخضر و الفاكهة" ، مشيدًا بمستوى وجودة المنتجات المعروضة وأسعارها التنافسية، ووجه بالتوسع في فتح منافذ مماثلة بجميع المراكز لخدمة مواطني المحافظة.