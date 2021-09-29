بالصور.. محافظ أسوان يشارك في صلاة الجنازة على جثمان الأنبا هدرا مطران أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

شهدت كاتدرائية الأرثوذكس بمدينة أسوان، اليوم الأربعاء، قداس وصلاة الجنازة على الأنبا هدرا مطران أسوان، والذي وافته المنية أمس الأول.

وحضر صلاة الجنازة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة والمشرف على إيبارشية أسوان، والأنبا سرابيون أسقف لوس أنجلوس، والآباء والكهنة والقساوسة، بجانب قيادات مديرية الأوقاف والأزهر الشريف.

وقدم اللواء أشرف عطية تعازيه لأسرة الأنبا هدرا، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وقال المحافظ إن ذكرى الأنبا هدرا ستبقى خالدة على مر الزمان وفي قلوب جميع أهالي أسوان مسلميها ومسيحيها، وسنظل نعتز ونفتخر به أمد الدهر لما قدمه من خدمات جليلة لأبناء وطنه طول فترة حياته الرهبانية التي قضى فيها أكثر من نصف قرن منها 46 سنة أسقفًا ومطرانا لإيبارشية أسوان.