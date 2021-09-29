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إيطاليا: العثور على بقايا بشرية قبالة سواحل "لامبيدوزا" تعود على الأرجح لمهاجرين لم يتمكنوا من الوصول إلى الجزيرة

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اسماعيل عبد الحي -  أعلنت مصادر أمنية إيطالية عثور رجال هيئة حماية الموانئ بالقرب من بلدة كالا بولتشينو على جزيرة لامبيدوزا، على رفات بشرية وأبلغت عنها السلطات المعنية.

 

وأضافت المصادر ذاتها، أن “قوة الغواصين التابعة لرجال الإطفاء على الجزيرة، هرعت إلى الموقع للمضي قدما في عملية انتشال الجثث”، مبينة أنها “تعود على الأرجح لمهاجرين لم يتمكنوا من الوصول إلى الجزيرة”.

 

وخلصت المصادر الأمنية الى القول إنه “لا يُستبعد أن يكون هؤلاء جزءًا من الأشخاص المفقودين في حادث تحطم قارب المهاجرين الذي وقع في 30 جوان الماضي، عند انقلاب قارب صغير بين جزيرتي لامبيدوزا ولامبيوني”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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