تونس.. قيس سعيّد يُكلف نجلاء بودن رمضان بتشكيل حكومة

المنامة - ياسر ابراهيم - كلّف الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، نجلاء بودن رمضان بتشكيل حكومة جديدة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال.



وقال بيان للرئاسة التونسية، "عملا بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه، كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيد السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال".



يأتي ذلك في الوقت الذي تصاعدت فيه موجة الغضب الشعبي والسياسي لقرارات الرئيس التونسية، التي قالوا أنها تؤسس لحكم فردي وتقضي على منجزات الثورة.



وكان الرئيس قيس سعيد، قد قرر في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، تمديد تعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، وممارسة السلطتين التشريعية والتنفيذية التي اتخذها في الخامس والعشرين من يوليو الماضي.



وتعاني تونس أزمة سياسية حادة منذ أن قرر رئيسها قيس سعيّد في 25 يوليو/تموز الماضي إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.

