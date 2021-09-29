فيديو.. حريق ضخم على كورنيش الإسكندرية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ ساعتين

اندلع حريق ضخم في مطاعم بمجمع “ميراج” بمنطقة جليم على كورنيش مدينة الإسكندرية المصرية، صباح اليوم الأربعاء، بينما لم ترد معلومات عن وقوع إصابات.

وسائل إعلام مصرية، قالت إن حريقا ضخما اندلع صباح اليوم الأربعاء، في سلسلة للمطاعم على كورنيش مدينة الإسكندرية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر تصاعد للهب والدخان في سماء المنطقة، فيما تحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق.

وتوجه ضباط قسم شرطة الرمل أول، وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، بعد تلقيهم إخطارا بهذا الشأن، في حين أن الحماية المدنية لا تزال تحاول السيطرة على الحريق ومنع انتقالها إلى باقي المطاعم المجاورة على كورنيش البحر.

وبحسب مصادر محلية، فقد نشب الحريق في عدد من المطاعم بعد أن امتدت النيران إليها، وهي “لاتينو، و”ليبانيرو”، و”ستار باي”، و”سي جل”، فيما لم يتم تحديد الخسائر حتى الآن.