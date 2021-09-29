عاجل.. . تكليف نجلاء بودن برئاسة حكومة تونس

محمد الفلاح - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، نجلاء بودن بتشكيل حكومة "في أقرب الآجال"، لتكون أول امرأة عربية تتولى هذا المنصب.



وقالت الرئاسة التونسية، في بيان مقتضب: عملا بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه، كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال".

ويأتي تعيين رئيسة للحكومة في إطار أولى الخطوات ضمن خارطة الطريق عقب قرارات استثنائية أعلنها سعيد في 25 يوليو/ تموز الماضي، تقضي بتجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.