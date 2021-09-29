وكالة :مقتل 6 مسلحين موالين لتركيا في سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت وكالة الأنباء السورية عن مقتل 6 إرهابيين وإصابة 5 آخرين ممن أسمتهم بـ"مرتزقة الاحتلال التركي" بريف الحسكة الشمالي الغربي.



ونقلت الوكالة عن مصدر محلي في مدينة "رأس العين"، لم تسمه، أن "الاشتباكات التي اندلعت ظهر أمس بين مجموعتين إرهابيتين تتبعان لما يسمى (فرقة المعتصم) المنضوية تحت ما يسمى (الجيش الحر) الإرهابي الموالي لقوات الاحتلال التركي أدت إلى مقتل 6 إرهابيين وإصابة 5 آخرين من الطرفين".

وأوضحت أنه "اندلع أمس اقتتال بين مرتزقة الاحتلال التركي في مدينة رأس العين المحتلة جراء خلاف بين مجموعتين من إرهابيي ما يسمى (فرقة المعتصم) للسيطرة على الحواجز والاستيلاء على منازل المدنيين الذين تهجروا تحت التهديد بالقتل والخطف إلى المناطق الآمنة حيث ينتشر الجيش العربي السوري".

وأشارت إلى أن "الإرهابيين المتقاتلين استخدموا خلال الاشتباكات أسلحة رشاشة وقواذف (آر بي جي) ومدافع الهاون وأسفرت أيضاً عن وقوع أضرار مادية في الممتلكات العامة وممتلكات الأهالي وتدمير عتاد عسكري للطرفين".