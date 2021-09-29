شكرا لقرائتكم خبر عن رسوب جماعي.. عقاب مليشيا الحوثي للطلاب الممتنعين عن التجنيد القسري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

الخليج 365 مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن بانتهاكات غير مسبوقة، خاصة فيما يتعلق بتجنيد الأطفال، وحملهم على التجنيد القسري.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام يمنية فقد أقدمت الميلشيا، على معاقبة طلاب الثانوية العامة في أربع مدارس بمحافظة المحويت، برسوب جماعي، بسبب رفضهم التجنيد.

ونقلت عن مصادر مطلعة أن المليشيا، ارتكبت جريمتها بحق الطلاب كعقاب لرفض الأهالي الدفع بأبنائهم للذهاب للقتال في صفوف الجماعة بالجبهات المشتعلة.

وأعرب المواطنون عن استيائهم، مما تعرض له أبناؤهم من طلاب المرحلة الثانوية من رسوب جماعي.

وأوضحت المصادر أن طلاب وطالبات أربع مدارس في عزان، وبيت السلاط، ومحزره، وجبل نعمان، فوجئوا في اليومين الماضيين بإعلان النتائج من قبل وزارة التربية والتعليم الحوثية برسوب جماعي لجميع الطلاب.

وتعد المنطقة من ضمن المناطق التي أبناؤها أكثر من يلتحقون بالتعليم الجامعي على مستوى المحافظة، وتعمدت ميلشيات الحوثي إعلان رسوبهم عقابا لهم بسبب عدم انضمامهم للقتال في الجبهات.