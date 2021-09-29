شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد صادة لانهيار جسر فوق عربتين بروسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

انهار جسر مشاة فوق سيارتين عابرتين في إقليم بيرم الروسي ما أسفر عن مقتل سائقيهما.

ووفقاً لقناة روسيا اليوم، فإن الحادث وقع على طريق السيارات الفيدرالي R-242 “بيرم – يكاتيرينبورغ”.

وأشارت إلى أن سبب الانهيار، كان خطأ أحد السائقين على الطريق المذكور، حيث لم يقم سائق شاحنة بخفض هيكلها إلى المستوى المطلوب، مما أدى إلى ارتطامها بالمعبر وانهياره.

ووقعت تحت الأنقاض خلال الحادث سيارة ميكروباص، كانت تسير في الاتجاه المعاكس، مما تسبب بمقتل سائقها، وأسفر الحادث كذلك عن مقتل سائق الشاحنة.