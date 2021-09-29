شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ألف إصابة بكورونا في ماليزيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت ماليزيا اليوم الأربعاء تسجيل 12 ألفا و434 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، طبقا لما ذكره المدير العام بقطاع الصحة، نور هشام عبد الله.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم عن هشام عبد الله قوله إن هذه الإصابات الجديدة ترفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليوني و232 ألفا و960 حالة، منذ بدء الجائحة.

وسجلت ولاية "ساراواك" 2967 إصابة جديدة، تليها ولاية سيلانجور (1362)، ثم جوهر 1289 حالة.

وبحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، تبلغ حصيلة الوفيات جراء الوباء في ماليزيا 25 ألفا و935حالة.