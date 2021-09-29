فرنسا تعلن عودة سفيرها إلى أستراليا... دون تحديد موعدها

29 سبتمبر , 2021



قال مسؤول بقصر الأليزيه إن السفير الفرنسي لدى أستراليا سيعود إلى كانبيرا في موعد لم يُحدد بعد.

واستدعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السفير جان بيير ثيبولت منذ حوالي أسبوعين، في ايماءة نادرة بين الحلفاء تهدف إلى إظهار الغضب الفرنسي من استبعاد باريس من تحالف دفاعي، تشكل سراً بين أستراليا، وبريطانيا، والولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول، الذى تحدث شريطة حجب هويته، وفقاً للبروتوكول، أن فرنسا ستسعى إلى شراكات جديدة مع دول أخرى في المحيط الهادئ، مشيراً إلى الهند، وتايلاند، وإندونيسيا، وفيتنام، وسنغافورة.

وأضاف المسؤول أيضاً أن الاتفاقية الموقعة اليوم الثلاثاء بين اليونان وفرنسا لا تهدف إلى إرسال إشارة إلى تركيا، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.