29 سبتمبر , 2021
قال مسؤول بقصر الأليزيه إن السفير الفرنسي لدى أستراليا سيعود إلى كانبيرا في موعد لم يُحدد بعد.
واستدعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السفير جان بيير ثيبولت منذ حوالي أسبوعين، في ايماءة نادرة بين الحلفاء تهدف إلى إظهار الغضب الفرنسي من استبعاد باريس من تحالف دفاعي، تشكل سراً بين أستراليا، وبريطانيا، والولايات المتحدة.
وأضاف المسؤول، الذى تحدث شريطة حجب هويته، وفقاً للبروتوكول، أن فرنسا ستسعى إلى شراكات جديدة مع دول أخرى في المحيط الهادئ، مشيراً إلى الهند، وتايلاند، وإندونيسيا، وفيتنام، وسنغافورة.
وأضاف المسؤول أيضاً أن الاتفاقية الموقعة اليوم الثلاثاء بين اليونان وفرنسا لا تهدف إلى إرسال إشارة إلى تركيا، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تعلن عودة سفيرها إلى أستراليا... دون تحديد موعدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.