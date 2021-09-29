مطار النجف يكشف عن عدد الرحلات والزائرين خلال 10 ايام

بغداد - ياسين صفوان - كشف مدير مطار النجف الأشرف الدولي حكمت أحمد، اليوم الاربعاء، عن عدد الزوار والرحلات القادمة من جميع انحاء العالم خلال الزيارة الاربعينية.

وأعلن أحمد في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "نجاح الخطة الأولى لاستقبال زوار الإمام أمير المؤمنين والإمام الحسين عليهما السلام من جميع أنحاء العالم والبالغ عددهم (84790 زائر) من مختلف الجنسيات بواقع (544 رحلة) خلال عشرة أيام وجاء هذا نتيجة تظافر جهود جميع أقسام المطار والأجهزة الساندة له حيث عملوا كفريق واحد لتقديم أفضل الخدمات لجميع الزائرين الكرام".



وثمن مدير المطار، "تلك الجهود العظيمة"، معربا عن "شكره وتقديره لكافة منتسبي المطار وعوائلهم لما قدموه خلال هذه الأيام ويحثهم على مواصلة العمل في الخطة الثانية والتي تبدأ اليوم في توديع الزائرين بعد أدائهم مراسيم زيارة والعودة إلى بلدانهم سالمين".

