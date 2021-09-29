انت الان تتابع خبر القبض على متهم بجريمة 'القتل العمد' في ميسان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت شرطة محافظة ميسان، اليوم الأربعاء، القبض على متهم مطلوب قضائياً لإرتكابة جريمة القتل العمد في المحافظة .
وذكر بيان لمديرية الشرطة، ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز استخبارات ميسان وبالاشتراك مع سرية سوات تمكنت من القبض على المتهم (م م ص) والمطلوب قضائياً وفق المادة ( 406 ق ع ) وذلك في إحدى مناطق مدينة العمارة ، منطقة (حي الغدير)".
وأشار البيان، إلى "إحالة المتهم إلى الجهات التحقيقية المختصة بغية إحالته للقضاء لينال جزائه العادل".
وأشار البيان، إلى "إحالة المتهم إلى الجهات التحقيقية المختصة بغية إحالته للقضاء لينال جزائه العادل".