القبض على متهم بجريمة 'القتل العمد' في ميسان

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت شرطة محافظة ميسان، اليوم الأربعاء، القبض على متهم مطلوب قضائياً لإرتكابة جريمة القتل العمد في المحافظة .

وذكر بيان لمديرية الشرطة، ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز استخبارات ميسان وبالاشتراك مع سرية سوات تمكنت من القبض على المتهم (م م ص) والمطلوب قضائياً وفق المادة ( 406 ق ع ) وذلك في إحدى مناطق مدينة العمارة ، منطقة (حي الغدير)".



وأشار البيان، إلى "إحالة المتهم إلى الجهات التحقيقية المختصة بغية إحالته للقضاء لينال جزائه العادل".

