دولة الإمارات تستضيف اجتماع مجموعة عمل الاتصال التابعة للتحالف الدولي ضد داعش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

استضافت الإمارات الاجتماع المرئي لمجموعة عمل الاتصال التابعة للتحالف الدولي ضد داعش، والتي تترأسها مع كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.



وركّز الاجتماع على التطورات الخاصة بجهود مجموعة عمل الاتصال في التصدي لرسائل التطرف والإرهاب، بالإضافة إلى آخر المستجدات في تركيز التحالف على كل من سوريا والعراق وغرب أفريقيا وأفغانستان.

وأكد جمال المشرخ مدير إدارة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات - خلال الكلمة الافتتاحية - على ضرورة مواصلة تكاتف جهود الأعضاء في التحالف لدحض رسائل داعش وفكره المتطرف ومنعه من إعادة ترتيب صفوفه في ظل التقدم الإيجابي المُحرَز من قِبل التحالف خلال السنوات الماضية.

كما أكد على عزم دولة الإمارات العمل مع الشركاء في مواصلة دعم جهود المجتمع الدولي وهزيمة التطرف والإرهاب من خلال نشر قيم التسامح والتعايش والاعتدال.