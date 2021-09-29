الدينار الكويتي يواصل الهبوط.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الدينار الكويتي تراجعه مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياته أمس، بينما استقرت أسعار باقي العملات الأخرى.

ويرصد الخليج 365 أسعار أهم العملات العربية مقابل الجنيه يوميا مقارنة بمستواها في اليوم السابق، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

وتراجع سعر شراء الدينار الكويتي قرشين إلى 49.28 جنيه، كما تراجع سعر البيع 5 قروش إلى 52.24 جنيه.

واستقر سعر الدينار البحريني عند 40.41 جنيه للشراء، و41.75 جنيه للبيع.

وبقي سعر الريال القطري ثابتا عند 4.01 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الريال السعودي على مستواه عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وظل سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.