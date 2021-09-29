الكشف على 3891 مواطنًا بـ8 قوافل طبية في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

نفذت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، 8 قوافل طبية مجانية في 4 مراكز إدارية ضمن مبادرة "حياة كريمة" وقعت خلالها الكشف وصرف الدواء بالمجان لـ 3891 مواطنًا.

وأكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، أن القوافل تضم كل التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، مشيرًا إلى أنه جرى تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأوضح "محروس" أنه جرى تنظيم القوافل الطبية بشكل مجاني لخدمة 8 قرى بالمحافظة على مدى شهر سبتمبر 2021 المنقضي، وتقديم الخدمات الطبية لـقريتين بمركز الخارجة هي (فلسطين – الجزائر)، وقريتين بباريس هي (الأربعين 4 -عدن)، وقريتين بمركز بلاط هما "مرزوق – البشندي"، وقريتين بمركز الداخلة هما "الجديدة – عزب القصر" مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس "كورونا".