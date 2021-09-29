تعيين 6 معاونين لرئيس مصلحة الضرائب بينهم 3 كوادر نسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم تعيين 6 معاونين لرئيس مصلحة الضرائب من الكفاءات الشابة بينهم 3 كوادر نسائية، وهو ما يأتي على نحو يتسق مع جهود تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتمكين المرأة والشباب من ذوي الكفاءة من المواقع القيادية بمختلف القطاعات.

وتشمل أسماء المعاونين الجدد لرئيس مصلحة الضرائب، رشا عبد العال، وخالد محمود، ومحمد عبد المنعم كشك، والدكتورة منى عبد الحكيم رجب، وعفاف إبراهيم إسماعيل، وعبد الرازق شوقي عبد الرازق، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وقال وزير المالية، في لقائه بمعاوني رئيس مصلحة الضرائب، بحضور رضا عبد القادر رئيس المصلحة: "ننتظر منكم أداءً احترافيًا لفريق عمل متناغم، ولكم منا كل الدعم.. واستمروا في تطوير قدراتكم والسعي الجاد لتوطين الخبرات الدولية ببلدنا؛ فأنتم وغيركم من الشباب المخلص الوفي بمختلف القطاعات، أمل مصر وسر قوتها وتقدمها ونهضتها".

وأضاف الوزير أن الكوادر البشرية المتميزة هي التي تخلق كيانات قوية وواعدة، وأن كبرى المؤسسات الدولية والجامعات العالمية ترتكز على دعائم بشرية مخلصة استطاعت بناء قدراتها وتنمية مؤسساتها حتى صارت تُحَّلق في سماء العالمية.

وأكد اهتمامه الكبير بإتاحة فرص تدريبية لتطوير قدرات العاملين بوزارة المالية ومصالحها الإيرادية؛ بما يُؤهلهم لأداء واجباتهم على أكمل وجه في خدمة وطنهم.

وتعهد معاونو رئيس مصلحة الضرائب، ببذل قصارى جهدهم في أداء واجباتهم الوظيفية بمنتهى التفاني، والإخلاص؛ إدراكًا للمسئولية الوطنية في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

ووجهوا الشكر والتقدير إلى وزير المالية، على الدعم غير المسبوق للطاقات الشابة، والأفكار المبتكرة التي تُسهم في الارتقاء بأنماط العمل الحكومي، وإرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة ومحفزة للاستثمار، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيات الحديثة، والخبرات العالمية، في تعزيز الحوكمة، والتيسير على مجتمع الأعمال.

وأكدوا حرصهم على تنمية مهاراتهم وقدراتهم بشكل مستدام، على نحو يتسق مع ما تشهده مصلحة الضرائب من تطوير شامل وغير مسبوق.

وقال رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم الحرص على اختيار أفضل الكوادر المؤهلة لشغل وظيفة معاون رئيس المصلحة، الذين يمتلكون مقومات القيادة، والإدارة الاحترافية، من خلال معايير دقيقة للترشيح، واختبارات موضوعية لكل المتقدمين لهذه المسابقة؛ بما يُسهم في ضخ دماء جديدة من الكوادر الشابة بالمواقع القيادية بمصلحة الضرائب.

وأعرب عن تقديره لوزير المالية، لدوره في تمكين الكفاءات الشابة، بما يُساعد في الارتقاء بمنظومة الأداء الوظيفي، والإسهام الفعَّال في تحقيق المستهدفات الضريبية.

وأضاف عبد القادر أن المصلحة ماضية في تنفيذ توجيهات وزير المالية، بالتوسع في استخدام الحلول التكنولوجية في تعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.